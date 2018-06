Esel Charly zu Besuch in Basel

Das sieht man nicht alle Tage in Basel. Ein Esel auf Bummeltour durch die Innenstadt. Der fünfzehnjährige Esel heisst Charly und lebt eigentlich in Forchheim am Kaiserstuhl. Der Halter von Charly, Ernst König, wollte ihm mal etwas anderes zeigen als nur sein übliches zuhause und reiste daher mit Charly im Anhänger nach Basel. Für die Passanten in der Gerbergasse war der Besuch eine willkommene Abwechslung. Streicheln durfte man Charly natürlich auch. Jedoch nur am Hals und nicht am Hinterteil, denn «Charly schlägt gerne mal aus», erzählte Lehrer Ernst König. Gemeinsam waren sie im Jahr 2011 sogar auf dem berühmten Jakobsweg unterwegs.

Nach dem Besuch in der Innenstadt ging es für Charly weiter in Richtung Zoo. Denn da ist es viel grüner und das gefällt Charly sehr.