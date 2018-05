Essen auf dem Herd löst Brandmelder aus

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung feststellen, der Bewohner weigerte sich aber vehement, die Haustüre zu öffnen. Erst nach der Androhung, dass die Haustüre gewaltsam geöffnet wird, zeigte sich der Bewohner kooperativ und gewährte den Rettungskräften Einlass. Durch die Feuerwehr Weil am Rhein konnte die Ursache für die massive Rauchentwicklung schließlich in der Küche lokalisiert werden: angebranntes Essen auf dem Herd. Durch das entstandene Rauchgas wurde der 46 Jahre alte Bewohner leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Lörrach. Neben dem Polizeirevier sowie der Feuerwehr Weil am Rhein war auch der Rettungsdienst mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.