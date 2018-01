Etwas weniger leere Büros in Basel

Nach dem Leerstandrekord im Vorjahr ist der Bestand an leeren Büros im 2017 in den grossen Schweizer Städten wieder etwas zurückgegangen. In Basel, Zürich, Bern, Genf und Lausanne sank das Angebot an leeren Büroflächen um 1,2 Prozent auf 782'000 Quadratmeter.