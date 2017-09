EuroAir-Pott: 35 Millionen Blatt WC-Papier für einen einzigen Flughafen

Der Amerikaner ist ja in hygienischen Fachkreisen gefürchtet für sein WC-Verhalten. Denn er kann nicht einfach auf den Ring sitzen, nein, er muss das ganze Klo mindestens drei Mal mit WC-Papier umwickelt mumifizieren. Damit auch ja kein edles Körperteil mit diesem fremdkeimbepackten Ding namens Toilette in Kontakt kommt.

Das geht in die Zahlen. Der EuroAirport hat jetzt seine jährliche Toiletten-Artikel-Beschaffungsrunde ausgeschrieben. Und zwar detailliert. So detailliert, dass jedes einzelne – also wirklich jedes einzelne – Blatt WC-Papier aufgeführt wird. In der Summe ergibt das, halten Sie sich jetzt bitte am Lavabo oder sonstwo fest: 35'925'120 Blätter Klopapier. Also knapp 36 Millionen einzelne Blätter verbraucht der EuroAirport pro Jahr. Damit lässt sich ein ganzes Flugzeug der Marke Airbus, Modell A320, mumifizieren. Oder sogar zwei, wahrscheinlich auch drei. Wir haben nicht nachgezählt.

Dafür ist der Verschleiss an Klobürsten fast schon bescheiden: 800 Bürsten werden pro Jahr durchgelassen. Die wasserlosen Urinale werden mit insgesamt 312 Kilo Tabletten ausgestattet und 50 Liter Händedesinfektionsschaum quellen aus Spendern. Ebenfalls in fast schon unfassbaren Mengen verbraucht werden die Papierhandtücher: 21'937'500 Blätter rechnet der Flughafen pro Jahr. Knapp 22 Millionen, also: Das ist ziemlich viel. Damit könnte man ganze Rollfelder auslegen und abtrocknen.

Immerhin sind die Papierrollen nicht vergoldet. Die Beschaffungskosten belaufen sich laut Ausschreibung im Kantonsblatt auf zwischen 290'000 und 670'000 Euro. Der empfindliche und anspruchsvolle Flugpassagier hofft natürlich auf die teurere Beschaffung mit dem mehrlagigen WC-Papier, wahlweise mit Aloe-Vera-Lotion oder Samtflauschbeschichtung. Doch angesichts der schieren Menge wird es wohl das berüchtigte Standard-Schmirgelpapier sein. Wobei: Angesichts des kulturgeschichtlichen Verschleisses hätte zumindest der klischierte Amerikaner – und alle, die es ihm gleich tun – auch nicht mehr verdient.