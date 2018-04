Als zweites Ziel will er bis 2019 die Gesamtanzahl der Flugbewegungen zwischen 23.00 und 24.00Uhr stabilisieren. Langfristig möchte er in Zusammenarbeit mit den nationalen Luftfahrtbehörden eine Begrenzung des Fluglärm umsetzen. Der verabschiedete Aktionsplan soll die Lärmsituation in der 2. Nachtstunde kurzfristig entschärfen, ohne die wichtige volkswirtschaftliche Funktion des Flughafens für die Region zu gefährden.

Barfi.ch informiert Sie ausführlich in einem Beitrag ab 17 Uhr.