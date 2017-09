Europäische Bahnen rücken nach der Sperre der Rheintalbahn näher zusammen

Die beiden Bahnchefs unterstrichen die Bedeutung der Nord-Süd-Achse, die aufgrund der Sperre der Rheintalstrecke für den Güterverkehr zur Zeit nur stark eingeschränkt befahrbar ist. Die Strecke Basel–Karlsruhe ist seit dem 12. August 2017 bei Rastatt gesperrt und bleibt voraussichtlich bis am 7. Oktober 2017 unterbrochen. Die lange Schliessung der Strecke stellt insbesondere für die ganze Güterbranche eine schwierige Situation dar. Über die Alternativrouten können die Güter nur mit grossem logistischem Aufwand umgeleitet werden. Die Chefs der SBB, der DB, der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sowie der Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) haben am 25. August 2017 auf Initiative von SBB CEO Andreas Meyer auch auf CEO-Stufe der integrierten Bahnen eine Task-Force etabliert.

Vereinbarte Massnahmen konsequent umsetzen

Seither haben die Bahnchefs die Situation laufend analysiert und ein Massnahmenpaket umgesetzt, um die beschränkten Kapazitäten auf dem Nord–Süd-Korridor während der Sperre möglichst optimal auszunutzen. Am Spitzentreffen vom Montag bekräftigten Andreas Meyer und Richard Lutz noch einmal, das Massnahmenpaket konsequent voranzutreiben. So wird weiteres Lokpersonal für den Einsatz auf den Ausweichrouten ausgebildet und entsandt. Zudem können seit dem 6. September dank der vorgezogenen Wiedereröffnung der Gäubahnlinie Güter- und Personenzüge wieder durchgehend verkehren. Der Verkehr kann seither deutlich stabiler abgewickelt werden. Um die Abfertigung in Singen zu verbessern, haben die beiden Bahnen zudem ein «Project Office» im Grenzort eingerichtet. Dank diesen Massnahmen konnte die Anzahl Zugfahrten weiter auf rund 60 pro Tag gesteigert werden. Mittlerweile wird rund 30 Prozent der Güterverkehrs-Nachfrage über die Schiene spediert. Dies soll in den nächsten Wochen auf 50 bis 60 Prozent gesteigert werden.

Hard- und Software der Bahninfrastruktur wird ausgebaut

Anlässlich des Arbeitstreffen haben Andreas Meyer und Richard Lutz auch den Ausbau der Infrastruktur auf dem Rhein-Alpen-Korridor besprochen, um einen durchgängigen, leistungsfähigen und wettbewerbsfähigen Güterkorridor zwischen den Niederlanden und Italien sicherzustellen. In der Schweiz wird der Ausbau der Gotthardachse bis 2021 fertiggestellt. In Italien werden verschiedene Korridore im Norden des Landes voraussichtlich bis 2020 ausgebaut.

Neben den Bauprojekten sollen die Bahnen mit modernen Arbeitsmitteln die Kapazitäten auf dem Schienennetz besser nutzen und beispielsweise Wartezeiten von Güterzügen auf der Nord-Süd-Achse reduzieren. Zudem will die DB im von der SBB lancierten Branchenprojekt SmartRail 4.0 mitwirken, mait welchem die Fahrplanerstellung und Betriebsführung weiter automatisiert und die Kapazität des Schweizer Bahnnetzes um bis zu 30 Prozent gesteigert werden.

Direkte Verbindung Frankfurt–Basel–Mailand

Auch der mittelfristige Ausbau des Zugangebots auf der Nord-Süd-Achse im internationalen Personenverkehr war Teil des Gesprächs. Bereits ab dem kommenden Jahr profitieren die Kunden von einer direkten trinationalen Eurocity-Verbindung zwischen Frankfurt über Basel nach Mailand. Vertreter von DB und SBB arbeiten derzeit an der detaillierten Ausgestaltung des Angebots. Im November 2017 wird die Verbindung lanciert. Die beiden Bahnchefs haben weiter die Zusammenarbeit im internationalen Ticketvertrieb bekräftigt. Im Metropolitanraum Basel prüfen die beiden Bahnen die Optionen, mit denen im internationalen Personenverkehr die Kapazitäten besser genutzt werden können.