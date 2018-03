Eva Herzog zum Basler Staatshaushalt: «Solide ist genau das richtige Wort»

Erfolgsgewohnt und doch unter Beschuss. Finanzministerin Eva Herzog (SP) kann Jahr für Jahr Überschüsse in der Rechnung des Kantons ausweisen. Dies obwohl der Haushalt ebenfalls von Jahr zu Jahr wächst. 2016 standen 2,73 Milliarden in der Bilanz und 2017 waren es 2,76 Milliarden. Dennoch kann der Kanton 55 Millionen Franken Schulden abbauen. Dazu werde das Investitionsvolumen «leicht zurückgehen», wie Herzog vor rund einem Dutzend Medienvertretern im Sitzungszimmer am Fischmarkt sagen konnte. Dass die Rechnung des Kantons mit 250 Millionen Überschuss abschneidet, sei «Sondereffekten» zu verdanken. Damit sind schwer budgetierbare Faktoren, wie etwa höhere Einnahmen bei der Erbschaftssteuer gemeint. «Das kann man nicht voraussehen oder einberechnen, hier greift das Finanzdepartement auf Erfahrungswerte zurück.»

Überschuss und Sparbefehl

Auffällig an der Rechnung des Kantons ist, dass die Kosten über alle sieben Departemente zugenommen haben. Das sei allerdings nicht verwunderlich, da Basel-Stadt ja in einer Wachstumsphase sei. In den nächsten Jahren rechnet Eva Herzog weiterhin mit Überschüssen. Sie spricht von 120 Millionen Gewinn, die der Kanton machen werde. Dass die Überschüsse Begehrlichkeiten wecken, ist seit längerem klar. So verabschiedete der Grosse Rat vor zwei Wochen mit einer hauchdünnen Mehrheit von 49 zu 48 ein vorgezogenes Budgetpostulat, dass die Deckelung der Kantonsausgaben vorsieht. Wie Eva Herzog auf Anfrage von barfi.ch sagte, hätte dies Sparmassnahmen von 40 Millionen Franken zur Folge. Wie dies umgesetzt werden könnte, vermochte Eva Herzog heute noch nicht zu sagen. «Das müssen wir zuerst einmal in der Regierung anschauen und vielleicht bräuchte es sogar eine Gesetzesänderung.» Eine solche müsse die Regierung allerdings auch wieder dem Parlament vorlegen, so dass ein solcher Sparbefehl vielleicht nicht realistisch wäre.

Begehrlichkeiten

Bis im Sommer wird das Finanzdepartement das Budget 2019 bearbeiten. Nach der Vernehmlassung in den Departementen wird es im nächsten Herbst vorgelegt, bis dahin wird die Regierung auch zur Budgetdeckelung nochmals Stellung nehmen. Dass der positive Abschluss des Kantons auch Begehrlichkeiten weckt ist klar. Heute Morgen warnt Herzog allerdings vor Steuersenkungen. Denn das richtige Wort für die Finanzlage des Kantons sei «solid». Zudem würden die Unternehmen schon durch die Steuervorlage des Bundes entlastet. Darauf sei Basel-Stadt vorbereitet, müsse aber Einbussen budgetieren.

Positiv zu vermerken gilt es auch, dass Basel-Stadt die Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren konnte und die Schulden um 55 Millionen Franken abbauen konnte. Während die Stadt bevölkerungs und arbeitsplatzmässig wächst und investiert, wecken die positiven Finanzen weiterhin Begehrlichkeiten, so forderte die SVP schon kurz vor Mittag, dass die Steuern für alle gesenkt werden sollen. Am Fischmarkt dagegen appellierte die Finanzministerin zur Vorsicht, sie sagte: «Nur nicht übermütig werden.»