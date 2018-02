Exklusiv: Barfi.ch zeigt das Drummeli 2018 in Bild, Ton und voller Länge

Freitagnacht in Rheinfelden (D): Schlägerei, Cannabis und Alkohol auf dem Schulgelände

In der Rheinfelder Fussgängerzone kam es in der Nacht auf Samstag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Gleichzeitig kontrollierte die Polizei am Grenzübergang zur Schweiz einen 23-jährigen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand und stellte fest, dass sich drei Teenager verbotenerweise auf einem Schulgelände aufhielten wo sie rauchten und Alkohol tranken.