Extremschwimmer springt in den Rhein

«Mit blossem Auge ist der Mikroplastik zwar nicht sichbar, doch der Rhein ist erheblich verschmutzt», erklärt Patricia Holm, Leiterin des Programmes Mensch Geschellschaft Umwelt an der Universität Basel. Rund 30 Kilogramm an Plastik würden täglich in die Nordsee getragen. Damit zählt der Rhein zu den am stärksten belasteten Strömen weltweit. Im Jahr würde sich die Menge sogar auf 10 Tonnen summieren.

Ernst Bromeis wurde in der Kategorie «Hoffnungsträger» zum Preisträgers des Schweizer Nachhaltigkeitspreises 2017 gewählt. Er setzt sich seit Jahren für den freien Zugang zu sauberem Wasser in der Welt ein. «Der prix eco.ch ist für mich Motivation, meinen persönlichen Weg als Wasserbotschafter weiter zu gehen», sagte Ernst Bromeis. Der Davoser betreibt seit 2007 das Projekt «Das blaue Wunder», in dessen Fokus das Wasser als Mensch- und Lenesrecht sowie als allgemeine Existenzgrundlage steht.