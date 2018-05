FANTASY BASEL – begeistert 52’000 Besucher

An über 300 Ständen fanden die Besucher Attraktionen und Neuheiten rund um Games, Cosplay, Comic, Film, Urban Art und Unterhaltungselektronik. Die Messe für die „Generation Multimedia“ konnte auch dieses Jahr mit grossen Ausstellernamen, Stars aus der Film- & TV-Welt, Gamepremieren und hochwertigen Cosplay Contests aufwarten. An der „Swiss Gaming Challenge“ und der Schweizer Meisterschaft im Spiel FIFA18 duellierten sich besten eSportler der Schweiz. Für ein Autogramm mit Gotham-Star Sean Pertwee und der Schweizer Schauspielerin Carla Juri standen die Fans ebenso Schlange wie beim Stand des Comic Zeichners und diesjährigen Plakat-Gestalters Enrico Marini. Grossen Andrang fanden die Game of Thrones – Panels sowie die über 200 Künstler aus aller Welt.