FC Basel: «Heimspiel-Hattrick»-Angebot für die Fans

Der FC Basel 1893 empfängt den FC Zürich (11. April 2018, 18.45 Uhr), den FC Lausanne-Sport (15. April 2018, 16.00 Uhr) und den Grasshopper Club Zürich (18. April 2018, 20.00 Uhr) im Joggeli. Das heisst dreimal Rotblau gegen Blauweiss.

«Wir möchten diese fast schon einmalige Gelegenheit von drei Heimspielen innerhalb von sieben Tagen nutzen, mit einer attraktiven Aktion möglichst viele zusätzliche Zuschauer im St. Jakob-Park begrüssen zu dürfen. Natürlich erhoffen wir uns davon, dass das Stadion damit an allen drei Spielen möglichst voll wird und die Mannschaft eine entsprechend starke Unterstützung erhält.», sagt Andrea Roth, Mediensprecherin FC Basel 1893.

Wer ab sofort gleichzeitig für alle drei Heimspiele ein Ticket bucht (egal in welcher Preiskategorie), bezahlt nur die Karten für das FCZ- und das Lausanne-Spiel, das Ticket für das GC-Spiel ist dann ein Geschenk des FCB. Diese Aktion gilt ausschliesslich für den Public-Bereich und nicht für den Hospitality-Bereich.

Dieses Paket ist bis am 11. April 2018 um 18.45 Uhr online und kann an den Tageskassen sowie ergänzend auch an den Vorverkaufsstellen gekauft werden, danach nicht mehr.