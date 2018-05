FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger zur Vizepräsidentin des Schweizerischen Gewerbeverbands gewählt

Das Great Place to Work Institut zeichnet am 16. Mai 2018 in Zürich die «Besten Arbeitgeber der Schweiz 2018» aus. Im Rahmen der weltweit grössten Studie zur Arbeitsplatzkultur wurden auch in der Schweiz über 26'000 Mitarbeitende befragt. 150 Unternehmen stellten sich dem Vergleich mit den „Besten Arbeitgebern“, legten Ihre Personalprozesse offen und liessen ihre Mitarbeitenden anonym Rückmeldungen geben. Unter den Besten Arbeitgebern finden sich internationale Unternehmen wie Cisco, IKEA und McDonald’s aber auch Schweizer Firmen wie die UMB AG, Scout24 oder die Schweizer Berghilfe.