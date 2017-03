Nach der Kollision stoppten die beiden Fahrzeuglenker an der Unfallstelle. Sie einigten sich in einem kurzen Gespräch dahingehend, die Details auf einem nahegelegenen Parkplatz zu klären. Da sich der Lenker des gesuchten Fahrzeuges nicht an die getroffene Abmachung hielt und in unbekannter Richtung wegfuhr, sucht die Polizei Basel-Landschaft (061 553 35 35) Zeugen.

Das beteiligte Fahrzeug dürfte vorne links, Frontbereich oder linke Seite, leichte Beschädigungen aufweisen.