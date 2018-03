Fahrerflucht nach Selbstunfall mit Auto – die Polizei sucht Zeugen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein bislang unbe- kannter Fahrzeuglenker auf der Frenkendörferstrasse in Richtung Augst. Bei der Verzweigung Frenkendörferstrasse/Rheinstrasse bog er nach links in Rheinstrasse ab. Aus noch unbekann- ten Gründen verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern, durchbrach einen Gartenzaun und kam auf der angrenzenden Rasenfläche zum Stillstand. Er setzte sein Fahrzeug zurück und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern in Richtung Basel weiter. Das Fahrzeug dürfte grössere Beschädigungen an der Front aufweisen.

Beim gesuchten Fahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Mercedes, E-Klasse, Kombi, mit BL-Kontrollschildern handeln.

Gemäss Augenzeugen sei ein jüngerer Mann mit kurzen dunklen Haaren am Steuer geses- sen.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen, insbesondere den Personenwagenlenker. Personen, die Angaben zum Unfall respektive zum gesuchten Fahrzeug und dessen Lenker machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal zu melden (Telefon 061 553 35 35).