Fahrerflucht und Selbstunfall - zwei Zeugenaufrufe

Am Samstagmorgen zwischen ca. 04:00 Uhr bis 04:45 Uhr, ereignete sich in der Frobenstrasse 10 in Basel, beim Einparken eines grauen Mercedes-Benz C240 in eine Parklücke, einen Selbstunfall. Als die Erstpolizei an Ort eintraf, konnten sie drei Fahrzeuginsassen antreffen. Alle involvierten Personen standen unter dem Einfluss von Alkohol.

Fussgänger angefahren

Am Sonntag kurz nach Mitternacht wurde in der Stänzlergasse, Höhe Birsig-Parkplatz ein Fussgänger von einem dunklen Mercedes, C-Klasse angefahren. Der Lenker fuhr weiter ohne sich um den verletzten Fussgänger zu kümmern. Der Mercedesfahrer sowie

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrs­polizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.