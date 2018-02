Fahrgastzahlen 2017: Leichter Fahrgastrückgang im Baustellenjahr bei der BVB

130.66 Mio. Fahrgäste hat die BVB im vergangenen Jahr transportiert (2016: 132.01 Mio.). Das entspricht fast 358‘000 Personen, die täglich mit der BVB unterwegs waren. Die Anzahl Personenkilometer sank gegenüber dem Vorjahr leicht auf 296.24 Mio. Kilometer (2016: 298.69 Mio.). 69 Prozent der Fahrgäste waren mit einer der neun BVB-Tramlinien unterwegs, 31 Prozent nutzten eine der 13 Buslinien, was im Vorjahresvergleich eine leichte Verschiebung hin zum Bus darstellt (+0.2 %).

Spürbare Auswirkungen der Gleiserneuerungsarbeiten

Die insgesamt 16 grösseren Bauprojekte und insbesondere die Vollsperrungen der Greifengasse (Mittlere Brücke) und des Steinenbergs im Sommer haben sich auch auf die Fahrgastzahlen 2017 ausgewirkt. Hervorzuheben sind dabei die Linien 3 und 8. So wirkte sich die Baustelle am Steinenberg stark auf die Linie 3 aus, welche in dieser Zeit und auf Grund der Bauarbeiten zur Verlängerung der Linie nach Saint-Louis teilweise nur eingeschränkt angeboten werden konnte. Dort gab es einen Fahrgast-Rückgang von 4.04 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch die Linie 8 erlitt einen Rückgang von Einsteigern (-4.06 %), der ebenso auf die beiden grösseren Vollsperrungen zurückzuführen ist. Mit 19.13 Mio. Fahrgästen bleibt die Linie 8 aber die am stärksten frequentierte Tramlinie der BVB. Zugelegt haben die Linie 1 (+1.70 %), die Linie 14 (+1.02 %) sowie die Einsatzlinie 21 (+1.95 %).

Leichter Rückgang auch bei den Buslinien

Wie bereits im Vorjahr gehört die Linie 48 mit einer Zunahme von 2.82 Prozent zu den wachstumsstärksten Buslinien. Auch die Linien 32 (+2.14 %), 30 (+1.62 %) und die Flughafenlinie 50 (+1.30 %) verzeichneten einen Fahrgastzuwachs gegenüber dem Vorjahr. Ebenfalls hervorzuheben ist die Linie 38, welche auf deutschem Boden einen starken Einsteigerzuwachs aufweist (+7.3 %). Die nach wie vor stärkste Buslinie der BVB ist die Linie 36 mit rund 11.73 Mio. Fahrgästen (-0.37%). Insgesamt ging die Fahrgastzahl auch bei den Bussen gegenüber dem Vorjahr leicht zurück (-0.32 %, Tram: -1.34 %).

Im Schnitt ist jedes dritte BVB-Fahrzeug mit einer automatischen Messanlage ausgerüstet. Diese zählt jeweils an der Tür die Anzahl Ein- und Aussteiger. Die so ermittelten Werte werden nach klar definierten Vorgaben für die Gesamtheit der Fahrgäste hochgerechnet. Die BVB überprüft anhand dieser Zahlen periodisch das Angebot und die jeweilige Nachfrage und lässt die Erkenntnisse in enger Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen in die Angebotsplanung einfliessen.