Fahrradfahrer bei Sturz verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwoch, 22.03.2017, fuhr um 17.06 Uhr ein Fahrradfahrer vom Schützengraben her durch die Schützen­mattstrassse in Richtung Eulerstrasse. Auf der Höhe der Liegenschaft 26 stürzte der Fahrradfahrer aus noch nicht geklärten Gründen. Beim Sturz verletzte er sich und musste durch die Sani­tät ins Spital gebracht werden.