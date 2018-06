Am Donnerstag, 31.05.2018, 07:50 Uhr kam es beim Aeschenplatz in Fahrtrichtung St. Jakobs-Strasse zuerst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Fahrradfahrern. Nachdem diese wieder auf dem Radstreifen los fuhren, kollidierte einer der Streithähne mit einem sich korrekt in Verkehr befindlichen Personenwagen, worauf der Schadenverursacher flüchtete.