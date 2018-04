Fahrradfahrer stürzt bei Streifkollision mit Personenwagen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 44-jähriger Fahrradfahrer auf der Birseckstrasse in Arlesheim in Richtung Münchenstein neben einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Der 68-jährige Personenwagenlenker fuhr ebenfalls auf der Birseckstrasse in Richtung Münchenstein. Als der Personenwagenlenker an den beiden Fahrradfahrern vorbeifuhr, kam es aus bisher unklaren Gründen zu einer Streifkollision zwischen dem Velofahrer und dem Personenwagen, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich an der Hand verletzte. Der zweite Velofahrer fuhr weiter und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der gestürzte Fahrradfahrer musste durch die aufgebotene Sanität vor Ort behandelt werden.

Aufgrund des unklaren Unfallhergangs sucht die Polizei Basel-Landschaft vor allem den ebenfalls involvierten Fahrradfahrer sowie Zeugen dieses Unfalles. Sachdienliche Angaben sind erbeten an die Einsatzleitzentrale in Liestal, Telefon 061 553 35 35.