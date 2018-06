Am Dienstagnachmittag um 16:10Uhr stürzte an der Solothurnerstrasse 83 ein 80-jähriger Fahrradfahrer aus noch nicht geklärten Gründen, welcher von der Gundeldingerstrasse her zu fahren kam. Dieser musste anschliessend aufgrund der Kopfverletzungen mit der Sanität ins Spital gebracht werden.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrs­ polizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.