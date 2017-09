Fahrradfahrerin bei Kollision mit Grenzwachtfahrzeug verletzt

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 43-jähriger Personenwagenlenker auf dem Haldenweg in Richtung Rheinfelderstrasse und beabsichtigte bei der Kreuzung nach links in Richtung Wintersingen abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der Lenker eine von links kommende Fahrradfahrerin. In der Folge kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

Beim Personenwagenlenker handelt es sich um einen Mitarbeiter der Grenzwacht Region I / Basel. Da der Unfall während seiner dienstlichen Tätigkeit passiert ist, ist die Militärjustiz für die Untersuchung der genauen Unfallursache zuständig.