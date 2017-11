"Fahrradflucht" nach Streifkollision mit Taxi

Am 18. November 2017 verwandelt sich der Rhein mitten in Basel erneut zum Regattagelände der internationalen Ruderregatta BaselHead. Das Teilnehmerfeld für die achte Ausgabe des Langstreckenrennens präsentiert sich so stark wie noch nie: Mit dem Deutschland-Achter ist der amtierende Weltmeister und Weltbestzeithalter in Originalbesetzung am Start.