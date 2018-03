Fahrzeug überschlägt sich bei Selbstunfall und landet auf dem Dach – zwei Personen verletzt – REGA im Einsatz

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 24-jähriger Autolenker auf der Rünenbergerstrasse in Richtung Gelterkinden. In einer Rechtskurve beabsichtigte der Autolenker einen vor ihm fahrenden Personenwagen zu überholen. Bei dem Überholmanöver rutschte das Fahrzeug seitlich in das linksseitige Strassenbord und geriet ins Schleudern. Der Personenwagen kam in der Folge auf der rechten Seite von der Strasse ab und überschlug sich mehrmals im Wiesland, bevor er schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurden bei dem Unfall aber verletzt. Der Beifahrer wurde durch die REGA in ein Krankenhaus geflogen. Der Lenker wurde durch Sanität in ein Spital gebracht.

Ebenfalls stand die Feuerwehr im Einsatz. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.