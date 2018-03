Falschfahrer auf der Autobahn zwischen Binzen und Rheinfelden

Mehrere Notrufteilnehmer melden am 11.03.2018 gegen 16:40 Uhr einen Falschfahrer, welcher sich zwischen Binzen und Rheinfelden auf der Richtungsfahrbahn West in östlicher Richtung bewegt.Ein Fahrzeug des Polizeireviers Rheinfelden konnte glücklicherweise früh nach Meldung des Falschfahrers reagieren und den westlich fließenden Verkehr auf Höhe des Nollinger Berg - Tunnelsverzögern und anhalten. Währenddessen befuhr der silberne Opel Corsa die Nordfahrbahn der A 98 weiter in Richtung Rheinfelden. Mehrere Verkehrsteilnehmer, welche noch auf der Autobahn unterwegs waren konnten nur durch Brems-oder Ausweichmanöver einen Unfall verhindern. Auf Höhe der Baustelle des Autobahndreiecks Hochrhein konnte das Fahrzeug dann durch eine Streife des Polizeireviers Lörrach gegen 16:50 Uhr gestoppt werden. Glücklicherweise war es bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu einem Unfall gekommen. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein (Tel.: 07621 9800-0) hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet weitere Verkehrsteilnehmer, welche durch den Fahrer möglicherweise gefährdet wurden sich zu melden. Der 83 - jährige Fahrer des Kleinwagens muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der Führerschein wurde auf Anordnung des Bereitschaftsrichters beschlagnahmt.