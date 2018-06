Familienfreundliche Uni Basel: Endlich ein Lernort für studierende Eltern

Der zweijährige Dylan weint. Schnell geht seine Mutter, die 28-jährige Conny, zu ihm. Schon musste sie ihre Arbeit unterbrechen. Dabei sollte sie dringend für die Abschlussprüfung an der Universität Basel lernen. Für studierende Mütter kann es schwierig sein, Kinderbetreuung und Studium unter einen Hut zu bringen. Die Universität Basel bietet seit Anfang Juni einen «Eltern-Kind-Raum» an. Hier können die Studierenden ihr Kind mitbringen.

Langgehegter Wunsch

«Es gab immer wieder Anfragen, ob die Universitätsbibliothek (UB) einen Raum zum Stillen und zur Kinderbetreuung zur Verfügung stellen könnte», sagt Cornelia Eitel, Leiterin Information der Universitätsbibliothek Basel. Gleichzeitig verfolgt die Uni Basel die Leitlinie, dass sie durchgängig diskrimierungsfrei, gleichstellungsorientiert und familienfreundlich sein will. «Daher war der Wunsch nach Aufenthaltsbereichen und Wickelmöglichkeiten für studierende Eltern mit Kleinkindern schon seit längerem von Seiten der Administration der Uni gewünscht und es wurde nach geeigneten Standorten gesucht», erklärt Cornelia Eitel.

© Universitätsbibliothek Basel

Familienfreundliche Uni

Die Lösung ergab sich vergangenes Jahr bei einem Workshop der Universität Basel, während dem Studierende die Nutzung von freiwerdenden Räumen in der Bibliothek planen konnten. Im Rahmen dieses Ideen-Wettbewerbs wurde vorgeschlagen, dass ein Eltern-Kind-Raum in der UB eingerichtet werden könnte. Seit rund zwei Wochen ist der Raum in Betrieb. «Die Uni Basel strebt die Familienfreundlichkeit an, der Eltern-Kind-Raum wurde unabhängig von quantitativen Berechnungen konzipiert», so Cornelia Eitel. Ein ideales Angebot für junge Eltern an der Uni. In dem Sinne wünschen wir: Viel Erfolg beim Studium und viel Freude mit dem Nachwuchs.