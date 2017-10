Familiensonntag in der Kunsthalle Basel

Die Geschichte der Hieber-Supermärkte beginnt vor 51 Jahren auf gerade einmal fünfzig Quadratmetern in Höllstein im Landkreis Lörrach. Daraus sind zwölf Märkte und eine eigene Brauerei mit über tausend Mitarbeitenden entstanden. Obwohl Patron Jörg Hieber hat den Stab vor acht Jahren an seinen Sohn Dieter übergeben hat, ist er nach wie vor täglich im Büro in Binzen anzutreffen. Barfi.ch hat ihn dort besucht.