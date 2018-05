Fanbus für das 2. Playoffspiel des RTV Basel

Für das 2. Playoffspiel am Mittwochabend, 16. Mai, in Baden wird kurzfristig ein Fanbus organisiert. Das Spiel beginnt um 20:00 Uhr in der Sporthalle Aue in Baden, Busabfahrt ca. 18:00 Uhr, Zusteigemöglichkeiten in Basel und Pratteln. Der Fahrpreis (hin und zurück) beträgt 25 Franken (ohne Eintrittsticket). Über die Durchführung dieser Busreise wird bis am Dienstagabend, 19:00 Uhr, definitiv entschieden. Anmeldungen bitte ab sofort und so rasch wie möglich an den RTV-Geschäftsführer Meinrad Stöcklin, meinrad.stoecklin@intergga.ch

Bitte unbedingt Name, Vorname, Alter, Adresse, Handynummer, Mailadresse und gewünschten Zusteigeort mitteilen. Die Anzahl Anmeldungen entscheidet schliesslich über die Durchführung.