Fans empfangen Federer in der Schweiz - "Es ist der Hammer"

Basler Grosserfolg: Von der Sauna direkt in den Rhein

Wer selbst beim Saunieren den Reiz des Aussergewöhnlichen nicht missen möchte, wird in der «Sauna am Rhy» in wohlige Begeisterung ausbrechen. Auch dieses Jahr wird das einmalige Angebot einen Besucherrekord verzeichnen können. Seit der Eröffnung vor acht Jahren steigen die Besucherzahlen kontinuierlich. Daran können auch die unvorhersehbaren Kapriolen des launischen Wetters nichts ändern.