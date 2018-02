Fasnacht 2018: Grosseinsatz der Stadtreinigung

Zwischen 8 und 10 Uhr wurde entlang den Cortège-Routen Glas – Flaschen und Trinkgläser – eingesammelt mit dem Ziel, Verletzungen zu vermeiden. Am Fasnachtsmontag und -mittwoch wurde und wird im Anschluss an den Cortège bis nach 22 Uhr die Achse Messeplatz bis Aeschenplatz durch den Spätdienst mit rund 40 Personen gereinigt (Grobreinigung).

Am Fastnachtsdienstag und -mittwoch sowie am Donnerstag nach dem Ändstreich ab 04.00 Uhr wurde und wird die Beseitigung der Fasnachts-Abfälle von rund 290 Frauen und Männern, davon 40 Personen im Spätdienst, mit rund 120 Fahrzeugen besorgt. Das Tiefbauamt leistete und leistet während und nach der Fasnacht, in enger Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei, den BVB sowie auch mit Unterstützung privater Gewerbebetriebe, grosse Reinigungseinsätze.

Übermorgen Donnerstag, pünktlich um 04.00 Uhr nach dem Ändstraich, wird das Tiefbauamt mit der Fasnachtsendreinigung beginnen. Bereits um 06.00 Uhr werden die Hauptachsen für den Tramverkehr wieder befahrbar sein.

Mit Besen, Schaufeln, den Schneepflügen an den Kleinmaschinen und den kleinen und grossen Wischmaschinen, Kehrichtwagen, Kleinlastwagen und Baggern werden die Stadtreinigerinnen und Stadtreiniger das Material, vor allem Räppli, von der Strasse wegräumen. Dabei wird der gröbere Fasnachtsabfall direkt in die drei Kehrichtwagen eingeladen werden, die in Gross- und Kleinbasel bestimmte Routen abfahren werden. Rund 150 Wischerinnen und Wischer werden die Räppli mit Besen in den Strassengraben kehren, damit die kleinen Wischmaschinen das Material einsammeln können. Die grossen Wischmaschinen werden auf den grösseren Strassen unterwegs sein.

Auf dem Messeplatz wird sich die „Räppliburg“ (Umschlagplatz) befinden. Dort wird der eingesammelte Fasnachtsabfall abgeladen. Dieser wird mit Baggern in Mulden verladen und in die Kehrichtverwertungs-Anlage gefahren. Nach dieser Grobreinigung kommen die Schwemmwagen zum Einsatz. Wenn es die Temperaturen zulassen, werden diese die Strassen und Plätze mit Wasser abspritzen. Gleichentags befreit das Tiefbauamt Dolen und Schlammsammler von Räppli, damit das Wasser beim nächsten Regen wieder ungehindert in die Kanalisation fliessen kann.

Während der Fasnacht war und ist das Tiefbauamt am Cortège an strategisch wichtigen Stellen in der Spiegelgasse und bei der Kaserne mit Mulden vor Ort, um den Wagen-Cliquen eine direkte Entsorgung ihres Materials anzubieten. Nach dem Cortège am Montag- und Mittwochabend, zwischen 18 und 22 Uhr, führte und führt das Tiefbauamt auf der Hauptachse zwischen Aeschenplatz und Messeplatz sowie auch am Dienstag- und Mittwochmorgen früh um 4 Uhr in der ganzen Innenstadt Spezialreinigungstouren durch.

Das Tiefbauamt räumte und räumt das gröbere Material wie Schachteln und leere Räpplisäcke sowie einen Grossteil der Räppli weg, um einen geregelten Tram- und Strassenverkehr sowie die Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger sowie der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zu gewährleisten.