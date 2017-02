Fasnacht: Baselbieter Amt nimmt Kinderkostüme vom Markt

Der Verband der Kantonschemiker in der Schweiz (VKCS) startete zusammen mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV eine schweizweite Kampagne von Fasnachtskostümen für Kinder unter 14 Jahren. Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Basel-Landschaft untersuchte total 157 Proben auf potentielle Gesundheitsgefahren.

Wie im vergangenen Jahr waren besonders Kostüme mit angenähtem Kopfteil und haarartigen Materialien am Kopf wegen erhöhter Brennbarkeit gefährlich. Teilweise entsprachen mehrere Materialien des gleichen Kostüms nicht den nötigen Sicherheitsanforderungen. Bei drei Babykostümen liessen sich verschluckbare Kleinteile abreissen, an denen sich das Kind innere Verletzungen zuziehen kann. Alle beanstandeten Kostüme wurden im aussereuropäischen Raum herstellt und via EU in die Schweiz importiert.