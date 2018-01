Fasnachts-Comité: Bijou-Anhänger wird es auch in den nächsten Jahren geben

Ex Libris schliesst drei Viertel aller Filialen: Laden in der Steinenvorstadt betroffen

Die Migrostochter Ex Libris baut jede dritte Stelle ab und schliesst drei Viertel aller Filialen. Die Medienhändlerin reagiert damit auf den Strukturwandel in der Branche. Künftig will Ex Libris eine Online-Händlerin mit dem Fokus auf Büchern sein. Die Basler Filiale in der Steinenvorstadt wird auf Ende Juni dieses Jahres geschlossen, jene am Centralbahnplatz bleibt erhalten.