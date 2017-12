Fasnachtsgesellschaft Olympia 1908: Distanzierung vom Comité und Lancierung einer eigenen Plakette

Die Fasnacht ist wild und unbändig kreativ. Schon seit längerem jedoch beobachtet die Fasnachtsgesellschaft Olympia 1908 vonseiten des Comités das Bestreben, die Narrenfreiheit in ihnen beliebte Bahnen zu lenken. Allzu strenge Regeln für den Cortège, verbunden mit der willkürlichen und intransparenten Verteilung wichtiger Subventionen, zwingen aktive Fasnächtler in ein enges Korsett. „Das Comité führt die Organisation der Fasnacht in einer Manier, die an französische Alleinherrscher gemahnt“, sagt Dario Conti, Chef Fasnacht der Olympia 1908. „Es lässt sich feiern: als Grussempfänger auf dem zur Parade verkommenen Cortège, in den Medien – so gesehen etwa bei der Aufnahme in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes.“ Sowohl bei Cliquen, aber auch Wagen und Schnitzelbänggen werden mittels Preisen und Subventionen Anstrengungen einer Qualitätsverbesserung unternommen, die nichts anderes ist als ein Eingriff in die künstlerische Freiheit. Das Gütesiegel für die Mainstreamisierung der Fasnacht wurde mit dem Unesco-Eintrag erreicht, was mit dem Ausverkauf der Tradition als Touristen-Attraktion einhergeht.

Cliquen in der Verantwortung

Als Teil dieser Kultur, obendrein noch älter als das Comité, obliegt es Gesellschaften wie der Olympia, ein scharfes Auge auf derartige Entwicklungen zu werfen. Der Missmut der aktiven Fasnächtler lässt sich allenthalben feststellen, in und ausserhalb der Olympia 1908. Die Gesellschaft ist bereit, die nötigen Konsequenzen zu ziehen, auch wenn dies nicht einfach ist. Mit grossem Bedauern distanziert sich die Fasnachtsgesellschaft Olympia 1908 von der Fasnacht, wie sie das Comité organisiert und schlägt getrennte Wege ein.

Eigene Plakette

Um die finanziellen Auswirkungen durch den Ausfall der Subventionen abzufedern, lanciert die Fasnachtsgesellschaft Olympia 1908 eine eigene Plakette. Der Erlös finanziert eine Fasnacht, die sich auf die eigentlichen Werte besinnt; allfällige Überschüsse kämen dem Nachwuchs zugute. Die Olymper-Plakette kann für CHF 8.- bei jedem Olymper bezogen werden. Für das Design zeichnet Cliquenkünstler Dorian Weber verantwortlich.