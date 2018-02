Fasnachtswetter: Endlich die genaue Prognose

Am ersten der drei Fasnachtstage sollte es in Basel trocken bleiben, einzig um die Mittagszeit kann es zu vereinzelten Regentropfen kommen. Am Morgestraich werden die Temperaturen noch um den Gefrierpunkt liegen, bis zum Cortège sollte das Thermometer aber auf rund 3 Grad klettern.

Dienstags liegt die Regenchance etwas höher, allerdings immer noch relativ gering. Vor allem am späteren Nachmittag kann es zu Regen kommen. Die Temperaturen sind mit denen vom Montag praktisch identisch.

Am Mittwoch wird es noch etwas kälter als an den beiden Tagen zuvor und es sollte ebenfalls - wenn überhaupt - nur zu vereinzelten Regenfällen am Nachmittag kommen.