Fasnachtswetter: Es bleibt kalt aber trocken

Der Montag ist schon vorbei und die Wetterprognosen für die restlichen zwei der «scheenschte drey Dääg» sehen weiter gut aus. Dienstags bis um die Mittagszeit wird es das Thermometer nur knapp über den Gefrierpunkt schaffen, im Verlauf des Nachmittags dürften rund drei Grad das Maximum sein. Mit etwas Glück wird auch die Sonne durch die Wolkendecke drücken.

Mittwochs macht auch die Sonne Fasnacht und verkleidet sich mit ihrem Wolkenkostüm. Die Temperaturen werden wieder ähnlich kühl wie in den letzten Tagen. Auch am letzten Fasnachtstag bleiben wir zum Glück vom Regen verschont und können so bis ganz am Schluss trocken gässle.

Die exakte Wetterprognose finden Sie hier.