Fasnächtliche Emotionen zum Berühren und die Frage nach dem Weltkulturerbe

Die Fasnacht und ihre Tradition berührt viele von uns. Nun können Interessierte und Begeisterte die Fasnacht auch berühren. Möglich macht dies der Touchscreen in der neuen Installation der Ausstellung "Basler Fasnacht", welcher mit dem Preisgeld des Humorpreises der Walter Pfister-Stiftung erworben werden konnte. Diesen erhielt der Verein Basler Fasnachts-Welt im vergangenen Jahr. Zusatzinformationen und eindrückliche Bilder bis hin zum Film für die Bewerbung der Basler Fasnacht zur Aufnahme auf die UNESCO-Liste des Immateriellen Weltkulturerbes werden somit nun zu betrachten sein. Zwischen dem 4. und 8. Dezember wird sich entscheiden, ob "die drey scheenste Dääg" künftig zum Weltkulturerbe gehören.

In mehreren Räumen, welche als "Fasnachtswohnung" gestaltet sind, bekommen die Besucher an vier Tagen pro Woche spannende Einblicke in die Geschichte der modernen Fasnacht und ihre Entwicklung in den letzten 100 Jahren. Fasnachtslarven aus dem frühen 20. Jahrhundert oder auch Film- und Tonfragmente von grossen Laternen, Wagen und musizierenden Zügen lassen sich im Museum der Kulturen bestaunen. Einige Eindrücke haben wir für Sie zusammengestellt: