Fast trinational: Der 8er soll nochmals verlängert werden

Nicht drei Länder, aber einen zusätzlichen Kanton: Der 8er könnte in Zukunft auf basellandschaftlichen Boden wenden. Derzeit wendet die Linie noch an der Neuweilerstrasse im Kanton Basel-Stadt. Die Baselbieter Regierung will nun aber die Linie um 1,2 Kilometer bis nach Allschwil (BL) verlängert werden.

Der Beginn des Ausbaus sei für das Jahr 2025 vorgesehen, und könne gemäss der Regierung "kostengünstig" umgesetzt werden. Das 8er-Tram würde somit im Raum Gartenhof in Allschwil wenden, unweit der französischen Grenze. Dafür reicht es just nicht für eine trinationale Tramlinie: Die Tramlinie 8 verbindet mit ihrer Endstation in Weil am Rhein (DE) zwei der drei Nationen aus dem Dreiländereck.