Fatio: Das Geheimnis hinter einem Strassennamen

Johannes Fatio kam 1649 in Basel als Sohn des Kaufmanns Johann Anton Fatio und der Juristentochter Christine Henric Petri zur Welt. 1662 wurde er an der Universität Basel immatrikuliert, seinen Doktortitel in Medizin erwarb er an der Universität von Valence, der Hauptstadt des französischen Départements Drôme. Trotzdem wies die Uni Basel 1678 seine Aufnahme in die medizinische Fakultät als «aggregatus» ab. Fatio, der 1672 in die Schererzunft aufgenommen wurde, betätigte sich in seiner Heimatstadt erfolgreich als Wundarzt, Chirurg und Geburtshelfer, wobei er sich grosser Beliebtheit erfreuen konnte. 1673 ehelichte er Margaretha Schönauer.

Seiner Zeit voraus

Warum die Universität Basel Johannes Fatio stets ihre Anerkennung verweigerte, liegt im Dunkel. Tatsache ist, das der Konflikt sich zuspitzte und darin gipfelte, dass die Uni 1688 Johannes Fatio als Kurpfuscher titulierte. 1690 verfasste er das Buch mit dem für den heutigen Geschmack sperrigen Titel «Helvetisch-Vernünftige Wehemutter», einem für seine Zeit überaus fortschrittlichem Lehrbuch für Geburtshilfe. Das Werk erschien in Basel aber erst anno 1752. Als Chirurg schaffte er etwas, was für uns moderne Menschen nur schwer mit den medizinischen Möglichkeiten der damaligen Zeit in Verbindung gebracht werden kann: die geglückte Trennung siamesischer Zwillinge. Manche Quellen behaupten, es wäre die erste erfolgreiche Operation dieser Art überhaupt gewesen.

Revolution in Basel

Im Basler Kleinen Rat, dem heutigen Regierungsrat, kam es gegen Ende des 17. Jahrhunderts zu einer Konzentration der politischen Macht in den Händen zwar weniger aber einflussreicher Familien, die man heute noch den «Daig» nennt. In den Zünften sicherten sich Juristen, Kaufleute, Fabrikanten und Offiziere ihrerseits einflussreiche Positionen. Mit der Ballotierordnung wurde 1688 versucht, der Korruption und Vetternwirtschaft durch ein neues ausgeklügeltes Wahlsystem einen Riegel zu schieben, was aber missglückte. Per Verfassungsänderung gelang es 1690 dem Grossen Rat die oberste Stadtgewalt sowie das Wahlrecht für die höchsten Ämter zu sichern, wodurch der Kleine Rat faktisch entmachtet wurde.

Die Lunte brennt

1691 wurde die Lage richtig brenzlig. Die Unzufriedenheit der Zunftmitglieder und des Volkes entlud sich in revolutionären Zuständen, den sogenannten 1691er-Wesen. Zunftausschüsse übernahmen für kurze Zeit die Macht und inszenierten Schauprozesse gegen Mitglieder der einflussreichen Familien. Bald darauf eroberte der Grosse Rat die Macht zurück und schaffte viele der politischen Zugeständnisse wieder ab.

Was hat das alles mit Johannes Ratio zu tun?

1691 löste Fatio, wie wir wissen ein Mitglied der Schererzunft, seinen Vetter Jakob Henric Petri als Anführer der Zunftausschüsse ab. Nach der Niederschlagung des Aufstandes wurde er zusammen mit zwei anderen Rädelsführern nach einer hochnotpeinlichen Befragung oder wie man heute sagt nach schwerer Folter auf dem Marktplatz durch das Schwert hingerichtet. Sein Kopf wurde zur Abschreckung an das 1839 abgerissene Rheintor bei der mittleren Rheinbrücke genagelt, wo er sage und schreibe 60 Jahre hängen blieb.