Fazit zur Swissbau 2018

«Das Messekonzept, basierend auf Ausstellung, Weiterbildungs- und Innovationsplattform, hat sich ausgezahlt», fasst Messeleiter Rudolf Pfander die Swissbau 2018 zusammen. «Die Resonanz der Aussteller hinsichtlich der qualitativ hochstehenden Kontakte und des konstruktiven Netzwerkens war sehr positiv», freut sich Pfander weiter.

Dass das als Frage gestellte Messemotto «Collaboration – alle zusammen oder jeder für sich?» eine so eindeutige Antwort ergab, war nicht selbstverständlich. «Egal, ob Ausstellung, Swissbau Focus oder Swissbau Innovation Lab, es war überall spürbar, dass die Bereitschaft für ein Miteinander vorhanden ist», hält der Messeleiter fest. Dass dies so ist, erklärt sich Rudolf Pfander folgendermassen: «Die Schweizer Bauwirtschaft ist ein grosses Gefüge von Akteuren, die sich brauchen. Man arbeitet Hand in Hand – selbst dann, wenn man in Konkurrenz zueinander steht. Niemand ist alleine erfolgreich.»

Dazu trägt auch die Digitalisierung bei, die an der Swissbau 2018 das omnipräsente Thema war. «Alle beschäftigen sich damit. Digitalisierung wird jedoch als Chance wahrgenommen», stellt Rudolf Pfander fest. Doch geht es nicht ohne Dialog und persönlichen Austausch, was ihn mit Blick auf die Swissbau freut. Wir haben mit dem Messemotto eine der zentralen Fragen der Digitalisierung angesprochen. Als Netzwerk- und Dialogplattform ist es unsere Aufgabe, Fragen, die für die Branche wichtig sind, zu thematisieren», sagt der Messeleiter.

Das bestätigen auch die Rückmeldungen zur erstmals umgesetzten Sonderschau der digitalen Transformation, zum Swissbau Innovation Lab. «Auch wenn sich im iRoom und im Innovation Village alles um die Digitalisierung drehte, stand der persönliche Dialog im Mittelpunkt des Swissbau Innovation Lab», sagt Rudolf Pfander. «Ich bin überzeugt, dass die Swissbau für Aussteller wie auch Besucher ein Ansporn war, einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft zu gehen», resümiert der langjährige Leiter der Swissbau.