Federer enttrohnt: Nadal ist wieder die Nummer 1

Nadal musste sich seinen 78. Turniersieg, den 32. an einem Masters 1000, hart erkämpfen. Der 31-Jährige lag gegen Zverev (ATP 3) im dritten Satz mit 1:3 zurück, ehe die Partie wegen Regens zunächst kurz und danach für fast eine Stunde unterbrochen werden musste. Danach gewann der Vorjahressieger aus Deutschland jedoch kein Game mehr. "Ich war so nah dran - aber okay: Ich habe gegen Rafa verloren", sagte Zverev. Nach 2:06 Stunden verwertete Nadal den zweiten Matchball zum achten Titelgewinn in Rom, den ersten seit 2013. Auf Sand war es für ihn heuer nach Monte Carlo und Barcelona der dritte Turniersieg.

Weil Nadal im Vorjahr im Foro Italico im Viertelfinal gescheitert war, bringt ihm der Sieg die benötigten Punkte, um Federer wieder an der Spitze abzulösen. Im kommenden Ranking wird Nadal wieder 100 Punkte vor Federer klassiert sein - so wie vor der letzten Ablösung vor einer Woche. Sollte Nadal seinen Titel an dem am 27. Mai beginnenden French Open nicht erfolgreich verteidigen, wird es jedoch erneut zu einem Führungswechsel kommen.

Mit seinem 19. Sieg im 20. Match auf Sand in diesem Jahr stoppte Nadal, der im Halbfinal den wiedererstarkten Serben Novak Djokovic ausgeschaltet hatte, auch den Lauf von Alexander Zverev. Der 21-jährige Hamburger hatte zuvor 13 Siege aneinander gereiht und die Turniere von München und Madrid gewonnen. Gegen Nadal hat Zverev, der in der Jahreswertung die Führung von Federer übernahm, nun alle fünf Duelle verloren.

Switolina gelingt Titelverteidigung

Zuvor hatte Jelina Switolina ihren Titel verteidigt und dabei wie im Vorjahr die Weltranglisten-Erste Simona Halep bezwungen. Die 23 Jahre alte Ukrainerin setzte sich im Final überzeugend mit 6:0, 6:4 gegen die Rumänin durch. Nach 69 Minuten verwandelte Switolina ihren zweiten Matchball.