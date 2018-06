Die Lungenliga zieht um: Neuer Standort in Liestal, renoviertes Haus in Basel

Die Lungenliga beider Basel zieht aus der Liegenschaft an der Kanonengasse 33 in Liestal aus. Lungenerkrankte finden die Beratungsstelle ab dem 1. Juli 2018 an der Rheinstrasse 16 in Liestal. Die projektbezogenen und administrativen Arbeitsplätze konzentriert die Gesundheitsorganisation am frisch renovierten Standort in Basel, wo sie weiterhin auch Beratungen anbietet.