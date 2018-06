Federer liegt nun 150 Punkte vor Nadal

Federers Vorsprung beträgt 150 Punkte. Insgesamt nimmt er seine 310. Woche als Weltranglisten-Erster in Angriff. Allerdings bleibt er nur dann top, wenn er in dieser Woche in Halle den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Der erste Gegner in Nordrhein-Westfalen ist der Slowene Aljaz Bedene (ATP 70). Federer hat auf Rasen nun 16 Partien in Serie gewonnen.

Stan Wawrinka verbesserte sich um zwei Positionen in den 261. Rang. Zweitbester Schweizer im Ranking ist Henri Laaksonen auf Platz 136.

Bei den Frauen gab es in den Top Ten keine Veränderungen, in Führung liegt weiterhin die Rumänin Simona Halep. Beste Schweizerin ist nach wie vor Belinda Bencic als 60. - die 21-Jährige gewann einen Rang.