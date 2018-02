Erreicht Federer in der niederländischen Hafenstadt die Halbfinals, wird er in der Weltrangliste Rafael Nadal an der Spitze ablösen und als älteste Nummer 1 in die Geschichte eingehen. Der Spanier, der im Ranking einen Vorsprung von 155 Punkten auf den Australian-Open-Sieger aufweist, kehrt erst Ende Monat in Acapulco auf die Tour zurück.

Für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger Federer ist es die neunte Teilnahme in Rotterdam. 2005 und 2012 gewann er das Turnier.