Federer scheitert an Del Potro in vier Sätzen

Als vorentscheidend erwies sich der dritte Satz, in dem Federer zuerst einen 1:4-Rückstand aufholte, ehe er im Tiebreak vier Satzbälle nicht zu nutzen vermochte und die Kurzentscheidung noch mit 8:10 verlor.

Im vierten Durchgang gelang Del Potro (ATP 28), der bei seinem Fünfsatzsieg in den Achtelfinals gegen Dominic Thiem gesundheitlich angeschlagen war und Matchbälle abgewehrt hatte, das entscheidende Break zum 3:2. Kurz vor Mitternacht Ortszeit beendete er im geschlossenen Arthur Ashe Stadium mit einer weiteren krachenden Vorhand bei seinem ersten Matchball die Partie.

Für Federer war es im 22. Duell mit dem 28-Jährigen aus Tandil die sechste Niederlage - die zweite bittere am US Open. 2009 war der 36-jährige Baselbieter im Final Del Potro nach einer 2:1-Satzführung unterlegen, womit für ihn eine Serie von mehr als 40 Einzelsiegen in Flushing Meadows endete. Der Sieg am US Open 2009 ist bislang der einzige Triumph Del Potros an einem Grand-Slam-Turnier.

Im Halbfinal trifft der Argentinier auf den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal. Der Spanier hatte sich gegen den russischen Teenager Andrej Rublew diskussionslos in drei Sätzen durchgesetzt. In den Direktduellen führt Nadal mit 8:5 Siegen.