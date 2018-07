Federer trotz neuem Auftritt souverän: Sieg in drei Sätzen

Federer sorgte heute um 14 Uhr bereits für die erste grosse Überraschung des Grand Slam Turniers: Anstelle des üblichen Nike-Sponsors wird der Maestro neu von der japanischen Marke Uniqlo für das Spiel eingekleidet. Seine Performanz auf dem Court blieb jedoch alles andere als überraschend: In nur drei Sätzen und 79 Minuten holte sich der Titelverteidiger gegen die Weltnummer 58 den Sieg, mit 6:1, 6:3 und 6:4.

Zwar verlor er das erste Game, gewann dann aber neun in Folge. Den ersten Satz hatte er nach lediglich 20 Minuten in der Tasche. Im zweiten Durchgang konservierte er das frühe Break ohne Probleme, und auch im dritten nahm er dem Serben gleich im ersten Game den Aufschlag ab. Insgesamt verlor der 36-jährige Basler bei eigenem Service nur elf Punkte.

Trotz Nervosität, wie er vor der Eröffnung auf dem Centre Court gestand, zeigte sich Federer sehr souverän und gewann einfacher als vor einem Jahr an gleicher Stätte in der 2. Runde gegen Lajovic. "Ich bin sehr glücklich", meinte der Schweizer zufrieden. "Ein frühes Break in jedem Satz war natürlich ideal. Mein Fokus und meine Punkt-für-Punkt-Einstellung waren sehr gut." Glücklich wird auch der neue Ausrüster gewesen sein, dass der erste Auftritt in seinen Kleidern nicht zu einem Desaster wurde.

In der 2. Runde trifft Federer am Mittwoch auf den Slowaken Lulas Lacko (ATP 73) oder den französischen Qualifikanten Benjamin Bonzi (ATP 284).