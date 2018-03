Federer und Bill Gates sorgen in San José für Unterhaltung

Bei der zweiten Ausgabe des "Match for Africa" ausserhalb der Schweiz kamen am Ende alle auf ihre Kosten: die Zuschauer auf den Rängen, die Protagonisten auf dem Platz und vor allem die Kinder in Afrika, für die Geld gesammelt wurde. Das Doppel zwischen Federer und Bill Gates sowie Jack Sock und Savannah Guthrie, der TV-Moderatorin der NBC-Show "TODAY", bot den über 15'000 Zuschauern im SAP Center von San Jose, Kalifornien, ein besonderes Spektakel. Dass Federer/Gates, die bereits letztes Jahr in Seattle ein erfolgreiches Gespann bildeten, das Duell mit 6:3 für sich entschieden, verkam dabei zur Nebensache.

Federer verzückte das Publikum beim Benefiz-Spiel für seine "Roger Federer Foundation" für einmal nicht nur mit gefühlvollen Volleys und herrlichen Gewinnschlägen, sondern auch mit flotten Sprüchen. "Du musst anfangen dem Ball nachzusehen und aufhören mich anzusehen", scherzte er etwa mit seiner Gegenspielerin Savannah Guthrie. Multimilliardär Bill Gates dagegen lobte er als perfekten Partner. "Er kennt sich mit Zahlen sehr gut aus. Er macht nie Fehler beim Spielstand", witzelte der Schweizer. "Deshalb renne ich und Bill denkt."

Im anschliessenden Einzel setzte sich Federer gegen Sock 7:6 (11:9), 6:4 durch. Der Baselbieter konnte so noch etwas Matchpraxis sammeln für das Masters-1000-Turnier in Indian Wells, bei welchem er ab nächster Woche seinen letztjährigen Titel verteidigt. Um die Nummer 1 der Welt zu bleiben, muss Federer in der Wüste mindestens die Halbfinals erreichen. Im Anschluss geht es weiter mit der Titelverteidigung in Miami.