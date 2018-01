Federers Erzrivale Nadal in Australien ausgeschieden

Schmerzklinik Basel bietet neu Sprechstunden in Liestal an

Die Schmerzklinik Basel, eines der führenden Kompetenzzentren für interventionelle Schmerzdiagnostik und Schmerztherapie in der Schweiz, bietet neu ab 1. Februar 2018 auch in Liestal Sprechstunden mit ihren kompetenten Spezialisten an.