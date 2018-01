Fehlerhafte Einzahlungsscheine für Motorfahrzeugsteuer in Basel

Migration erhöht das Risiko von Tuberkulose-Ausbrüchen. In einer neuen Studie leistet das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) durch seine Expertise in Epidemiologie und Grundforschung einen wesentlichen Beitrag an die Entwicklung eines pan-europäischen Warnsystems und an die Dokumentation der Migrationsbewegungen bei einem Ausbruch von multi-resistenter Tuberkulose, eine der häufigsten Krankheitserreger in Menschen.