Feldschlösschen Alkoholfrei in neuem Design

Das neue Bier der Sorte «Weizenfrisch» richtet sich an Personen, die einen «aktiven Lebensstil haben» und «Wert auf eine bewusste Ernährung legen», schreibt Feldschlösschen am Montag. Zur Einführung des neuen Alkoholfrei-Brands soll Ende Monat eine nationale Kampagne lanciert werden. «Der TV-Sport wurde wieder mit den Brauern im eigenen Sudhaus und auf dem Brauereiareal von Feldschlösschen in Rheinfelden gedreht», heiss es dazu.

Zur klareren Abgrenzung erhalten die Varianten ohne Alkohol künftig eine silbrige Etikette, sowohl auf der Glasflasche als auch auf der Aluminiumdose.