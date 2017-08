Felix Platter-Spital: Nuklearmedizin ermöglicht frühe Alzheimerdiagnose

Die Memory Clinic der Universitären Altersmedizin Basel am Felix Platter-Spital hat in enger und erfolgreicher Zusammenarbeit mit der Abteilung für Nuklearmedizin des Universitätsspitals Basel ein neues Verfahren zur Frühdiagnostik der Alzheimer Krankheit etabliert.

Prof. Reto W. Kressig, Ärztlicher Direktor am Felix Platter-Spital und Inhaber des Lehrstuhls für Geriatrie an der Universität Basel, sowie Prof. Thomas Leyhe und Prof. Andreas Monsch, Leitung Memory Clinic am Felix Platter-Spital, und Prof. Damian Wild, Leiter Nuklearmedizin am Universitätsspital Basel, freuen sich über diesen für Basel wichtigen Erfolg und erklären das Verfahren: «Mit Hilfe von schwach radioaktiven Substanzen ist es gelungen, vermutlich krank machende Eiweissablagerungen im Gehirn (sogenanntes Beta-Amyloid) von Betroffenen darzustellen.»

Das neue Verfahren, das weltweit in nur wenigen Kliniken in dieser Form angewandt wird, kann dank dieses Erfolgs zunächst ausschliesslich im Rahmen wissenschaftlicher Studien ab sofort in der Memory Clinic eingesetzt werden. Die Verantwortlichen hoffen, dadurch die Diagnose «Alzheimer» noch früher stellen zu können. Der Verlauf der Erkrankung und vor allem die Wirksamkeit von neuen Medikamenten können damit besser beobachtet und schneller beurteilt werden.