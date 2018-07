Ferienzeit ist Badezeit – Achtung vor Unfällen in und auf Fliessgewässern

Wie schön ist es, sich im Sommer an einem Fluss aufzuhalten, darin zu schwimmen oder die Natur und Landschaft von einem Schlauchboot oder einer Luftmatratze aus zu geniessen. Doch Vorsicht: Sowohl das Schwimmen in einem Fluss wie auch eine Fahrt da- rauf mit einem Schlauchboot oder einer Luftmatratze birgt Gefahren. Zum Schutz der Bevölkerung hat die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Baderegeln rund um Fliessgewässer zusammengestellt. Die Polizei ruft diese Regeln in Erinnerung - so schützen Sie sich:

Nehmen Sie in offene Gewässer wie Flüsse, Weiher und Seen (auch als guter Schwimmer) immer eine gut sichtbare Schwimmhilfe mit und tragen Sie eine Ba-dekappe mit greller Farbe

Schlauchbootfahrer müssen mit einer Schwimmweste ausgerüstet sein

Unbekannte Flussabschnitte vor der Fahrt erkunden

Die auf dem Boot angegebene Nutzlast sollte nicht überschritten werden

Boote nicht zusammenbinden – Sie sind nicht mehr manövrierfähig

Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen. Je kälter das Wasser, desto kürzersollte der Aufenthalt darin seinNebst diesen Regeln sollten Sie weiteren Tipps beachten, wenn Sie sich an oder in Flüs- sen aufhalten: In Fliessgewässern halten sich nur geübte Schwimmer auf Halten Sie Distanz zum Schiffverkehr, zu Wehren und Brückenpfeilern. Schwimmen Sie niemals im Bereich von Hafenanlagen und Fahrrinnen von Kurs-schiffen. Springen Sie nicht von Brücken. Unterschätzen Sie niemals die Strömungsgeschwindigkeit.